31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Beykoz'daki bir camide tehlikeli provokasyon!

İstanbul Beykoz'daki bir camide tehlikeli provokasyon!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2020 20:36
Güncelleme:31.08.2020 20:38
İstanbul Beykoz'da bir camiinin minaresinden şarkı ve marş sesi yankılandı. Yaşanan durum, büyük tepki topladı.

Cami minaresinden önce müzik sesi yükseldi, ardından marş...

Görüntülerin adresi İstanbul Beykoz..

Akşam saatlerinde Çavuşpaşa Camii hopörlerinden ezandan sonra uzun bir müddet şarkı çalındı.
Devamında ise marş sesleri yükseldi.

Peş peşe yaşanan bu durum herkesi şaşırttı. Mahalleli duruma tepki gösterdi.

Cami hoporlöründen yükselen şarkı ve marşın kim tarafından yapıldığı bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Camide tehlikeli provokasyon!
Camide tehlikeli provokasyon!
CHP yönetimdeki İBB'de skandal!
CHP yönetimdeki İBB'de skandal!
İzmir'den pis kokular geliyor!
İzmir'den pis kokular geliyor!
İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilenler
İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilenler
Kaybolan küçük Merve'den acı haber
Kaybolan küçük Merve'den acı haber
Yasak aşka sokak ortasında dayak!
Yasak aşka sokak ortasında dayak!
Doktor hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor hemşire kavgası hastanede bitti
Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu!
Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu!
Yunanistan nasıl kuruldu?
Yunanistan nasıl kuruldu?
Binali Yıldırım Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı!
Binali Yıldırım Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı!
Sosyal medya ayaklandı! Küçük çocuğa alkol içirdi
Sosyal medya ayaklandı! Küçük çocuğa alkol içirdi
Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada
Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster