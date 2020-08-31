- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul Beykoz'daki bir camide tehlikeli provokasyon!
İstanbul Beykoz'da bir camiinin minaresinden şarkı ve marş sesi yankılandı. Yaşanan durum, büyük tepki topladı.
Akşam saatlerinde Çavuşpaşa Camii hopörlerinden ezandan sonra uzun bir müddet şarkı çalındı.
Peş peşe yaşanan bu durum herkesi şaşırttı. Mahalleli duruma tepki gösterdi.
Cami minaresinden önce müzik sesi yükseldi, ardından marş...
Görüntülerin adresi İstanbul Beykoz..
Akşam saatlerinde Çavuşpaşa Camii hopörlerinden ezandan sonra uzun bir müddet şarkı çalındı.
Devamında ise marş sesleri yükseldi.
Peş peşe yaşanan bu durum herkesi şaşırttı. Mahalleli duruma tepki gösterdi.
Cami hoporlöründen yükselen şarkı ve marşın kim tarafından yapıldığı bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.