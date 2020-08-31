İstanbul Beykoz'daki bir camide tehlikeli provokasyon!

İstanbul Beykoz'da bir camiinin minaresinden şarkı ve marş sesi yankılandı. Yaşanan durum, büyük tepki topladı.

Cami minaresinden önce müzik sesi yükseldi, ardından marş...

Görüntülerin adresi İstanbul Beykoz..

Akşam saatlerinde Çavuşpaşa Camii hopörlerinden ezandan sonra uzun bir müddet şarkı çalındı.

Devamında ise marş sesleri yükseldi.

Peş peşe yaşanan bu durum herkesi şaşırttı. Mahalleli duruma tepki gösterdi.



Cami hoporlöründen yükselen şarkı ve marşın kim tarafından yapıldığı bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.