İsrail’den Akdeniz’de korsanlık! Yunanistan açıklarında yardım filosuna alçak saldırı

Gazze’ye nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail’in hukuk tanımaz müdahalesiyle bir kez daha hedef alındı. Yunanistan karasularına sadece birkaç mil mesafede gerçekleşen saldırı, Atina’da siyasi tansiyonu zirveye taşırken, uluslararası toplumdan tepkiler yükselmeye devam ediyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, bölgedeki diplomatik sessizliği ve sokaktaki öfkeyi sıcak gelişmelere dayanarak aktardı.