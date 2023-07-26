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İstanbul Beykoz'da korkutan orman yangını

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Giriş: 26.07.2023 16:36
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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