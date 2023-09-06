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İstanbul Başakşehir'de sel felaketi! Yaşadıklarını A Haber'e anlattılar

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 09:38
İstanbul Başakşehir'de sel o kadar şiddetli geldi ki yol yarıldı. Apartmanlar sular içinde kaldı.  A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları
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Yaşadıklarını A Haber’e anlattılar
Yaşadıklarını A Haber'e anlattılar
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