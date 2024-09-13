İsrail’in öldürdüğü Ayşenur'un otopsi raporu A Haber’de

Terör devleti İsrail tarafından katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm nedeni Batı Şeria'da hazırlanan otopsi raporu ile de bir kere daha kesinlik kazandı. Detayları A haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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