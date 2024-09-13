13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail’in öldürdüğü Ayşenur'un otopsi raporu A Haber’de

İsrail’in öldürdüğü Ayşenur'un otopsi raporu A Haber’de

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 09:20
Terör devleti İsrail tarafından katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm nedeni Batı Şeria'da hazırlanan otopsi raporu ile de bir kere daha kesinlik kazandı. Detayları A haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Tekirdağ’da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Ayşenur’un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur'un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Van’da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Van'da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Muş’ta çıkan orman yangınları söndürüldü
Muş'ta çıkan orman yangınları söndürüldü
En hızlı baklava yeme yarışmasında birinci oldu
En hızlı baklava yeme yarışmasında birinci oldu
Adıyaman’da 7 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Narin cinayetinde tutuklanan 8 kişi cezaevinde
Narin cinayetinde tutuklanan 8 kişi cezaevinde
Esra Erol’da bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler!
Esra Erol'da bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler!
Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber’de...
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de...
Daha Fazla Video Göster