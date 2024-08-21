İsrail'de sokaklar karıştı! Askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler'e polisten sert müdahale

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail'de Ultra Ortodokos Yahudiler, Yüksek Mahkeme'nin haziran ayında onayladığı zorunlu askerlik yasasını protesto için sokaklara çıktı. İsrail polisi askere alınmak istemeyen Ultra Ortodokos Yahudiler'e sert müdahalelerde bulunurken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.