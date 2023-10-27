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İsrail Hamas’a karşı kimyasal silah mı kullanacak? Saniyeler içinde kör eden “sünger bombası”nın özellikleri neler?

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Giriş: 27.10.2023 10:52
Güncelleme:27.10.2023 10:53
Siyonist işgalci terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına dair kritik çeken bir iddia gündeme geldi. İsrail'in düzenlemesi beklenen kara saldırısında uluslararası hukukta kullanılması yasaklanan sinir gazı ile kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü. Peki, Hamas'a karşı kullanılması planlanan İsrail'in sahip olduğu "IRIS robot" ve saniyeler içinde kör eden "sünger bombası"nın özellikleri neler? İşte ayrıntılar…
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