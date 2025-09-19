İsrail-Gazze sınırı yakınında protesto! Savaşın sona ermesi için yürüyüş düzenlendi

İsrail-Gazze sınırında tansiyon bu kez savaşın durması çağrısıyla yükseldi. Yüzlerce protestocu, savaşın sona ermesi talebiyle Gazze sınırına doğru yürüyüşe geçti. Protestocular, haftalardır süren çatışmalara karşı seslerini duyurmak istiyor. Barış çağrıları yükselirken, bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak sınır hattındaki hareketlilik dikkat çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN