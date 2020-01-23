23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.01.2020

Isparta’da 3 katlı inşaatın 2.katından düşen işçi yaralandı

Isparta’da çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden işçi toprak zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Sermet Mahallesi'ndeki Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şu an 3 katı tamamlanan ve yapımı devam eden inşaatın orta katında çalışan İsmail Y. (49) isimli işçi kalıp yerleştirdiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden aşağı düştü.

Toprak zemine çakılan işçinin elinden yaralandığı öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavilerinin yapılması için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.

Öte yandan, yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi düştü
İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi düştü
Bolu'da zincirleme kaza!
Bolu'da zincirleme kaza!
İstanbul'da devlet hastanesi ‘Domuz gribi’ şüphesiyle kapatıldı
İstanbul'da devlet hastanesi ‘Domuz gribi’ şüphesiyle kapatıldı
'Kepçe kulak' diye oğlunu öldürmüştü! Karar verildi
'Kepçe kulak' diye oğlunu öldürmüştü! Karar verildi
Havaalanında korkutan patlama sesi
Havaalanında korkutan patlama sesi
‘Palu ailesi’ davasında flaş gelişme Tuncer Ustael...
‘Palu ailesi’ davasında flaş gelişme Tuncer Ustael...
Müge Anlı sitem etti: Bunlar sapık! İnsanı insanlıktan soğutur
Müge Anlı sitem etti: Bunlar sapık! İnsanı insanlıktan soğutur
Arnavutköy'de dehşet dolu anlar
Arnavutköy'de dehşet dolu anlar
Kan donduran cinayette flaş gelişme! Dayısı...
Kan donduran cinayette flaş gelişme! Dayısı...
Tarkan'ın arsa inadı
Tarkan'ın arsa inadı
Acılı babanın feryadı yürek dağladı
Acılı babanın feryadı yürek dağladı
İstanbul'da kar alarmı!
İstanbul'da kar alarmı!
Daha Fazla Video Göster