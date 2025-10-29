29 Ekim 2025, Çarşamba

İsmail Somoni zirvesinde 25 metre yüksekliğinde buzul koptu
İsmail Somoni zirvesinde 25 metre yüksekliğinde buzul koptu

İsmail Somoni zirvesinde 25 metre yüksekliğinde buzul koptu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 17:27
İklim değişikliğinin etkisi 25 Ekim tarihinde Tacikistan'da kameralara yansıdı. Tacikistan'daki Pamir dağlarında bulunan İsmail Somoni zirvesinde dev bir buz kütlesi koparak aşağıya doğru hareket etti. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, vadi üzerinde ilerlediği görülen buz kütlesinin uzunluğunun 2 kilometre, yüksekliğinin 25 metre, genişliğinin ise 150-200 metre olduğu belirtildi. Buzul kütlesinin yerel saatle 11.00 sıralarında koptuğu ve 14.00 sıralarında kontrol altına alındığı kaydedildi. Olayda can kaybı ve hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.
