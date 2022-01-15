Islık dili geleneği ödül kazandırdı! Başkan Erdoğan’ı köyüne davet etti

'Islık' diliyle haberleşebilen Mustafa Civelek cumhurbaşkanlığınca Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü’ne layık görüldü. Mustafa Civelek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alırken ıslık diliyle kendisini köyüne davet etti. Mustafa Civelek'in yaşadığı Giresun'daki Kuşköy'de yüz yıllardır 'ıslık' diliyle haberleşiliyor.

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