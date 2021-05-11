İşlenmiş gıdalara ve yiyeceklere dikkat! Kanser riskini artırıyor

Çağımızın hastalığı kanserin, tükettiğimiz gıdalarla doğrudan ilgisi var. uzmanlar özellikle bazı besinlerin kanser riskini artırdığını vurguluyor. Cipsler, çikolatalar, şekerler. Gün geçtikçe hayatımızın merkezine giren zararlı gıdalar, sağlığımızı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar, işlenmiş yiyeceklerin kanser riskini yüzde 12 arttırdığını gösteriyor. Gündelik yaşamda herkesin tükettiği bu ürünler, görünümlerinin aksine tehlike saçıyor.

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