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İSKİ yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu!

İSKİ yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 20:23
İstanbul Bakırköy’de İSKİ tarafından yaklaşık iki hafta önce başlatılan altyapı çalışması nedeniyle yol kapatıldı. Özellikle iş çıkış saatlerinde trafiği durma noktasına getiren uygulama, hem sürücüleri hem de bölge esnafını mağdur etti. Uzayan araç kuyrukları ve alternatif güzergâh eksikliği, vatandaşların tepkisine neden oldu.
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İSKİ yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu!
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