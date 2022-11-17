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İSKİ çalışmasında boru patladı sular binanın boyunu aştı! Komşular birbirine girdi

DHA
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Giriş: 17.11.2022 13:35
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin Sultangazi ilçesinde çalışma yaptığı sırada patlayan su borusundan fışkıran su 4 katlı binanın boyunu aştı. Yaşanan durum bina sakinleri arasında tartışmaya sebep oldu. Bir bina sakini evinin kirlendiğini belirterek, çatı katından paspası tartıştığı komşusunun üzerine attı.
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