İSKİ çalışmasında boru patladı sular binanın boyunu aştı! Komşular birbirine girdi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin Sultangazi ilçesinde çalışma yaptığı sırada patlayan su borusundan fışkıran su 4 katlı binanın boyunu aştı. Yaşanan durum bina sakinleri arasında tartışmaya sebep oldu. Bir bina sakini evinin kirlendiğini belirterek, çatı katından paspası tartıştığı komşusunun üzerine attı.