29 Aralık 2022, Perşembe
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İşkenceci anne ve baba dehşetinde yeni detaylar!
Bursa’da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanan, Suriye uyruklu anne Hanan Ramadan ile eşi Rayyan El İsa’nın, çocukların yüzlerindeki morlukları soran komşularına, “Düştükleri için yüzleri morardı” dediği ortaya çıktı. Rayyan El İsa'nın, Hanan Ramadan’dan başka bir eşinin daha olduğu ve aynı evde kaldıkları öğrenilirken, evden sürekli tartışma sesi geldiğini söyleyen komşular, Hanan Ramadan’ın çocuklarından birine sokakta tokat atarken de gördüklerini belirtti.