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Işıklı Göl'de kuraklık alarmı

A Haber
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Giriş: 16.09.2021 10:48
Denizli Çivril'deki Işıklı Göl, birçok kuş ve ender balık türüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Işıklı Göl'de kuraklık alarmı olan göl, son dönemde kuraklık alarmı veriyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Kuraklık nilüferleriyle ünlü Işıklı Göl'ü de vurdu. Denizli Çivril'deki Işıklı Göl, birçok kuş ve ender balık türüne ev sahipliği yapıyordu.

Daha önce sular olan bölgedeki son görüntüleri yürekleri sızlattı.

Suyun üzerinde bulunan kayıklar karaya oturmuş durumda.

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