İş yerinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu çalışan, iddiaya göre iş yeri sahibinin akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanarak tutuldu. Olayda şahıs hayatını kaybederken konu ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

