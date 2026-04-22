İş yeri alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. İş yerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.