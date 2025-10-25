İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi! Bebeğiyle birlikte ölümden döndü

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ailesi ile Kadıköy'de yürüyüş yaparken korkunç bir kaza geçirdi. Bir aracın sürüklediği motosiklet, İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Kucağında 7 günlük bebeği ve yanında da eşi de vardı. Onlara bir şey olmadı ama başından yaralanan ünlü oyuncu şans eseri ölümden döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN