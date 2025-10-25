25 Ekim 2025, Cumartesi
İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi! Bebeğiyle birlikte ölümden döndü
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ailesi ile Kadıköy'de yürüyüş yaparken korkunç bir kaza geçirdi. Bir aracın sürüklediği motosiklet, İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Kucağında 7 günlük bebeği ve yanında da eşi de vardı. Onlara bir şey olmadı ama başından yaralanan ünlü oyuncu şans eseri ölümden döndü.