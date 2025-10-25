25 Ekim 2025, Cumartesi

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi! Bebeğiyle birlikte ölümden döndü

Giriş: 25.10.2025 09:37
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ailesi ile Kadıköy'de yürüyüş yaparken korkunç bir kaza geçirdi. Bir aracın sürüklediği motosiklet, İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Kucağında 7 günlük bebeği ve yanında da eşi de vardı. Onlara bir şey olmadı ama başından yaralanan ünlü oyuncu şans eseri ölümden döndü.
