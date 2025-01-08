İntihar mı cinayet mi? Roketsan mühendisinin babasından çarpıcı sözler: Poşetle havasız bırakılarak...

Ankara'da ölü bulunan Roketsan mühendisinin komşusu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yusuf Serdar Yücel'in komşusu olduğu öğrenilen bir kişi, ölü bulunan mühendisin yüzünde morluklar olduğunu belirtti. Acılı aile, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi sonucunu beklerken olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Baba Yücel, oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini ve çarpıcı bulgulara ulaştığını söyledi. Acılı baba Ahmet Yücel, oğlunun cenazesini gasilhanede eski meslektaşlarıyla birlikte incelediğini belirterek, 'Gördüğümüz izlerden, oğlumun diz çöktürülerek ensesine silah dayanıp etkisiz hale getirildiğini, ardından poşetle havasız bırakılarak bir maddeden zehirlendiğini düşünüyoruz.' dedi.

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