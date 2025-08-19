19 Ağustos 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları İntihar için üst geçide çıktı, E-5'i kilitledi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 19:14
Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece E-5 üzerindeki bir üst geçitte yaşandı. İddiaya göre, işsiz olduğunu belirterek üst geçidin üzerine çıkan bir şahıs intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşılık E-5 üzerinde köprünün altına şişme yatağı açtı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen adam köprüden indirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında trafik tek şeride düşürüldü. E-5 üzerinde Bahçelievler'den Küçükçekmece istikametine kadar kilometrelerce kuyruk oluştu.
İntihar için üst geçide çıktı, E-5'i kilitledi
İntihar için üst geçide çıktı, E-5'i kilitledi
