16 Mayıs 2025, Cuma
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İntihar denmişti cinayet çıktı! General baba dedektif gibi iz sürdü
Emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 27 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni İzmir'de bir inşaat alanında bulunmuş ölüm nedeni kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti. Ama emekli tümgeneral baba oğlunun cinayete kurban gittiği görüşündeydi. Dedektif gibi iz süren Büyükışık büyük bir gizlilikle kanıtları topladı. İddiasında da haklı çıktı. Oğlunun intihar etmediği cinayete kurban gittiği belirlendi. 5 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.