İnternette tanıştı hayatı karardı! 15 yaşında cinsel istismara istismara uğradı | Mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

İstanbul'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sena K., 4 yıl önce henüz 15 yaşındayken uğradığı cinsel istismar için hukuk savaşı veriyor. Konuşan Sena K., "O süreçte ailece korana olduk, babamı kaybettim. Zaten kötü durumdaydım bir de bununla uğraşamadım. Şimdi o kişi, elini kolunu sallayarak geziyor. Ben ise her gün intihar etmeyi düşünüyorum. Hayatım mahvoldu" dedi.