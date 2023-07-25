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İnternette tanıştı hayatı karardı! 15 yaşında cinsel istismara istismara uğradı | Mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

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Giriş: 25.07.2023 09:15
İstanbul'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sena K., 4 yıl önce henüz 15 yaşındayken uğradığı cinsel istismar için hukuk savaşı veriyor. Konuşan Sena K., "O süreçte ailece korana olduk, babamı kaybettim. Zaten kötü durumdaydım bir de bununla uğraşamadım. Şimdi o kişi, elini kolunu sallayarak geziyor. Ben ise her gün intihar etmeyi düşünüyorum. Hayatım mahvoldu" dedi.
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