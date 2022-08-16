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İnternette 'huggy wuggy' tehlikesi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 16:37
İnternette yer alan oyunlar çocukların psikolojisini etkileyebiliyor. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen 'huggy wuggy' isimli oyun da aileleri endişelendirmeye başladı. Peki çocuklar bu tarz tehlikeli oyunlardan nasıl korunmalı? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu konuğu ile detayları aktardı.
İnternette ’huggy wuggy’ tehlikesi!
İnternette 'huggy wuggy' tehlikesi!
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