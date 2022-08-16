İnternette ’huggy wuggy’ tehlikesi!

İnternette yer alan oyunlar çocukların psikolojisini etkileyebiliyor. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen 'huggy wuggy' isimli oyun da aileleri endişelendirmeye başladı. Peki çocuklar bu tarz tehlikeli oyunlardan nasıl korunmalı? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu konuğu ile detayları aktardı.