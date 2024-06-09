İnegöl’de polisin alkollü sürücüyle imtihanı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinden 1,4 promül alkollü olduğunu öğrenen sürücünün "İyi hayırlı olsun" diye yorumda bulunması dikkat çekti.