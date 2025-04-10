10 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İnegöl'de çocukların bıçaklı kavgası kamerada!
İnegöl’de çocukların bıçaklı kavgası kamerada!

İnegöl'de çocukların bıçaklı kavgası kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2025 20:50
Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu Ömer E. ile Bilal T. arasında iddiaya göre küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer E., elindeki bıçakla Bilal T.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilal T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer E., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnegöl’de çocukların bıçaklı kavgası kamerada!
İnegöl’de çocukların bıçaklı kavgası kamerada!
İnegöl'de çocukların bıçaklı kavgası kamerada!
Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor
Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor
Okuldan çıkan çocuğa başıboş köpeklerin saldırısı kamerada!
Okuldan çıkan çocuğa başıboş köpeklerin saldırısı kamerada!
Sahte plakalı kamyonetin sürücüsü kovalamacayla yakalandı
Sahte plakalı kamyonetin sürücüsü kovalamacayla yakalandı
Altında rüzgar tersine döner mi?
Altında rüzgar tersine döner mi?
Biri bagajda 6 kaçak göçmen yakalandı
Biri bagajda 6 kaçak göçmen yakalandı
Konya beyaza büründü
Konya beyaza büründü
Ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi
Evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi
İzmir’de suç örgütü operasyon
İzmir'de suç örgütü operasyon
Unutulan altın ve para dolu poşeti sahibine teslim etti
Unutulan altın ve para dolu poşeti sahibine teslim etti
Skuter ile park halindeki otomobile çarptı
Skuter ile park halindeki otomobile çarptı
Daha Fazla Video Göster