10 Ağustos 2024, Cumartesi
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İl il Türkiye programı Adana’da! Kültür ve medeniyet şehri Adana
Dört bir yanı cennet gibi Türkiye'nin. Öyle ki 81 ilin tümünde doğal güzellikler ve o bölgeyi akıllara kazıyacak bir görsel şölen mutlaka var. Ve çok çeşitli kültürel yapısıyla medeniyet kalıntılarına da ev sahipliği yapıyor ülkemiz. Biz de güzide kentlerimizden birinde keşfe çıkacağız. İl il Türkiye programımızda bu kez Adana'nın sahip olduğu zenginlikleri ve güzellikleri getiriyoruz şimdi ekranlara...