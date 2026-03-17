Hamaney gizlice Rusya'ya mı götürüldü?

İran siyasetinin en kilit isimlerinden biri olan ve ülkenin yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney'in, ağır sağlık sorunları nedeniyle gizlice Rusya'ya götürüldüğü iddiaları uluslararası kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Kuveyt basınından yayılan ve Moskova'da geniş yankı uyandıran haberlere göre, Hamaney'in bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel talimatıyla bir operasyon geçirdiği ileri sürülüyor. Bölgedeki güç dengelerini derinden sarsacak bu gelişme, aynı zamanda küresel bir enformasyon savaşının yeni perdesi olarak değerlendiriliyor.