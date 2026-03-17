ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne füze ve İHA’lı saldırı

İran, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerini ve diplomatik misyonlarını hedef almayı sürdürüyor. Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendi. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu önlediği belirtilirken, ez 1 İHA’nın büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği aktarıldı. Son saldırının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne yapılan en yoğun saldırı olduğu belirtildi.

Sıradaki Videolar
GündemTürkiye İlber Hoca'yı sonsuzluğa uğurladı
GündemTrump'ın İran stratejisi ve Körfez'de değişen dengeler
Özel HaberABD ve İsrail'i bekleyen büyük kabus!
GündemCHP'li belediyede cinsel istismar iddiası!
GündemHamaney gizlice Rusya'ya mı götürüldü?
YaşamMeteoroloji 'turuncu' dedi: O şehirlerde yaşayanlar dikkat

Gündemden Videolar

İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Gamze Gökçe tutuklandı
İlber Ortaylı'nın Milyoner'deki o anları izleyenleri duygulandırdı
Netanyahu'nun videosu gerçek mi yapay zeka mı?
İSRAİL'İN KALBİ TEL AVİV CANLI YAYINDA BOMBALANDI
Ayasofya-i Kebir Camii’nde Kadir gecesi yoğunluğu
Netanyahu'nun 'yaşıyorum' videosu tartışmalara neden oldu
Füze savaşı yerine petrol savaşı mı?