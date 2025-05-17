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İki otomobil kavşakta çarpıştı! Kaza anı kamerada

İki otomobil kavşakta çarpıştı! Kaza anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:45
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Erbaa istikametinden Amasya yönüne seyir halinde olan M.D.(23) idaresindeki 06 COE 504 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçen K.Ş.'nin (79) kullandığı 05 HC 080 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak durdu. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.
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İki otomobil kavşakta çarpıştı! Kaza anı kamerada
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