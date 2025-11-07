İki aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 AEG 472 plakalı BYD marka otomobil ile 44 AH 117 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Ortalığın savaş alınana döndüğü kazada M.G., A.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

