Iğdır'da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Iğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Giriş: 07.11.2025 14:29
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği drone destekli operasyon yapıldı. Planlı çalışma sonucunda kent merkezinde bir tekel bayii ile şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 85 litre sahte alkol ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere ve silaha el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin mahkeme sürecinin sürdüğü öğrenildi.
