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İftarı beklerken balkondan düştü! 2. kattan düşen adam yaralandı

İHA
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Giriş: 30.03.2024 23:06
Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Bahariye Mahallesinde meydana geldi. 2 katlı binanın 2.katında balkona çıkarak iftar saatini bekleyen Rasim C. (52) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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