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İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var,

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Giriş: 24.11.2022 14:25
İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Öte yandın kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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