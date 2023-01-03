03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İETT otobüsü durmayınca dakikalarca beklediler! Vatandaş dakikalarca otobüs bekledi

İETT otobüsü durmayınca dakikalarca beklediler! Vatandaş dakikalarca otobüs bekledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2023 09:44
İstanbul Sancaktepe'de otobüslerin durakta durmaması nedeniyle onlarca vatandaş bir süre beklemek zorunda kaldı. Mağdur olan vatandaşlar, sefer sayılarının azlığı nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. O anları kayda alan vatandaş, duruma isyan etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşın İETT isyanı!
Vatandaşın İETT isyanı!
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detaylar!
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detaylar!
Manisa’daki cani kocayı kızı ele verdi!
Manisa'daki cani kocayı kızı ele verdi!
Kırmızı yosun alarmı!
Kırmızı yosun alarmı!
İzmir’deki vinç faciası kamerada!
İzmir'deki vinç faciası kamerada!
Son kurban Mutlu toprağa verildi
Son kurban Mutlu toprağa verildi
Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı
Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı
Barış bahane! Baba evini soydu
Barış bahane! Baba evini soydu
Antalya’da yürek sızlatan görüntü!
Antalya’da yürek sızlatan görüntü!
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor
Enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor
İşini bıraktı! Otobüsü karavana çeviriyor
İşini bıraktı! Otobüsü karavana çeviriyor
Daha Fazla Video Göster