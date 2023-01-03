İETT otobüsü durmayınca dakikalarca beklediler! Vatandaş dakikalarca otobüs bekledi

İstanbul Sancaktepe'de otobüslerin durakta durmaması nedeniyle onlarca vatandaş bir süre beklemek zorunda kaldı. Mağdur olan vatandaşlar, sefer sayılarının azlığı nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. O anları kayda alan vatandaş, duruma isyan etti.

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