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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

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Giriş: 07.10.2021 14:13
Uzun süredir aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemişti. Bugün nikah masasına oturacak olan çift, sosyal medya hesabından paylaşımlara başladı. İdo Tatlıses nişanlısını davulla zurnayla evinden aldı. O anlar takipçileriyle paylaşıldı. İşte gelin ve damattan ilk görüntüler...
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