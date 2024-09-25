İbrahim Kiraz Erciyes Dağı’na 17 yılda 101 kez tırmandı

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez zirveye tırmandı. İbrahim Kiraz zirveye en çok çıkanlardan biri olarak tarihe geçti.

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