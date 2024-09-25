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İbrahim Kiraz Erciyes Dağı’na 17 yılda 101 kez tırmandı

İbrahim Kiraz Erciyes Dağı’na 17 yılda 101 kez tırmandı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 13:26
Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez zirveye tırmandı. İbrahim Kiraz zirveye en çok çıkanlardan biri olarak tarihe geçti.
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