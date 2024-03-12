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Husumetlisi ve yoldan geçeni vurduğu anlar kamerada

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Giriş: 12.03.2024 15:45
Samsun’un ilkadım ilçesinde h.d.’nin (27), alacak meselesinden husumetlisi kemal f.’yi (42) tabancayla vurduğu, mermilerden birinin de yoldan geçen mustafa ş.’ye (52) isabet ettiği olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Husumetlisi ve yoldan geçeni vurduğu anlar kamerada
Husumetlisi ve yoldan geçeni vurduğu anlar kamerada
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