Haberler Yaşam Videoları Husumetli aileler kavga etti silahlar ateşlendi! Yalova'da adliyede silahlı çatışma: 1 ölü
Husumetli aileler kavga etti silahlar ateşlendi! Yalova’da adliyede silahlı çatışma: 1 ölü

Husumetli aileler kavga etti silahlar ateşlendi! Yalova'da adliyede silahlı çatışma: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 11:28
Yalova'da adliyede husumetli aileler kavga etti silahlar ateşlendi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.
