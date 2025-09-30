30 Eylül 2025, Salı

Hurdacılar köy meydanını çöplüğe çevirdi
Hurdacılar köy meydanını çöplüğe çevirdi

Hurdacılar köy meydanını çöplüğe çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.09.2025 13:01
Bilecik'te köy meydanına atık bırakan hurdacılar vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevrenin kirletildiği o anlar ise kameraya yansıdı.
