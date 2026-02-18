SON DAKİKA
Özel Haber
ABD-İran hattında kritik eşik
Yaşam
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Özel Haber
Nil krizi Afrika’yı savaşın eşiğine getirdi! Türkiye barış için devrede
Özel Haber
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
Özel Haber
CHP'li İstanbul Ankara ve İzmir BB'de suya fahiş zam
Giriş Tarihi:
18 Şubat 2026 03:12
Son Güncelleme:
18 Şubat 2026 03:16
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çanakkale'de Kepez Çayı ve Sarıçay taştı
Çanakkale'de günlerdir aralıklı olarak etkili gösteren sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı ve Sarıçay'da taşkın meydana geldi. Sel suları Kepez-Güzelyalı sahil yolunu ulaşıma kapatırken, tekneler karaya vurdu.
