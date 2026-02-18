CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çanakkale'de Kepez Çayı ve Sarıçay taştı

Çanakkale'de günlerdir aralıklı olarak etkili gösteren sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı ve Sarıçay'da taşkın meydana geldi. Sel suları Kepez-Güzelyalı sahil yolunu ulaşıma kapatırken, tekneler karaya vurdu.

