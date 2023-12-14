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HTS kayıtlarından çıktı! Seçil Erzan ile Ata Demirer arasında 131 saniyelik sır görüşme

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Giriş: 14.12.2023 15:57
Türkiye haftalardır Seçil Erzan'ın yönettiği fon vurgununu konuşuyor. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi isimlerin adının karıştığı vurgunda Seçil Erzan'ın konuşma kayıtlarından flaş bir isim daha çıktı. Erzan'ın 15 Ocak tarihinde komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik sır bir görüşme yaptığı belirlendi.
HTS’den çıktı! Erzan’ın 131 saniyelik sır görüşmesi
HTS'den çıktı! Erzan'ın 131 saniyelik sır görüşmesi
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