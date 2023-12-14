14 Aralık 2023, Perşembe
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HTS kayıtlarından çıktı! Seçil Erzan ile Ata Demirer arasında 131 saniyelik sır görüşme
Türkiye haftalardır Seçil Erzan'ın yönettiği fon vurgununu konuşuyor. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi isimlerin adının karıştığı vurgunda Seçil Erzan'ın konuşma kayıtlarından flaş bir isim daha çıktı. Erzan'ın 15 Ocak tarihinde komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik sır bir görüşme yaptığı belirlendi.