Hopalı balıkçılar bu kez denizden karaca yakaladı

Artvin’in Hopa ilçesinde denize düşerek açılan bir karaca, balıkçılar tarafından fark edilerek tekne yardımıyla kurtarıldı. Yorulmuş halde bulunan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Esenkıyı mevkisinde meydana gelen olayda, denize düşen ve yüzerek akıntıyla açığa sürüklenen karacayı gören balıkçılar hızlıca harekete geçti. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya ulaşamayan ve yorgun düşen karacayı tekneye alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Karaca, kurtarıldıktan sonra yeniden köyün ormanlık alanına salındı.