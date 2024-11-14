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Hopalı balıkçılar bu kez denizden karaca yakaladı

Hopalı balıkçılar bu kez denizden karaca yakaladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.11.2024 09:59
Artvin’in Hopa ilçesinde denize düşerek açılan bir karaca, balıkçılar tarafından fark edilerek tekne yardımıyla kurtarıldı. Yorulmuş halde bulunan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Esenkıyı mevkisinde meydana gelen olayda, denize düşen ve yüzerek akıntıyla açığa sürüklenen karacayı gören balıkçılar hızlıca harekete geçti. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya ulaşamayan ve yorgun düşen karacayı tekneye alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Karaca, kurtarıldıktan sonra yeniden köyün ormanlık alanına salındı.
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