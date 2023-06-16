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Hırsızlık yaparken yere damlayan kanını delil kalmasın diye böyle sildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2023 16:57
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte yaşanan hırsızlık olaylarını çözmek için incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya değişik görüntüler çıktı. İş yeri, ev ve camiden hırsızlık yapan şüphelilerden iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen M.C.İ, camı kırıp iş yerine girdiği sırada cam parçaların nedeniyle yaralanınca, delil bırakmamak için kan damlalarını paspasla sildi. Camide hırsızlık yapan T.A. ise pencereden girdiği camide ayakkabılarını çıkarıp eline aldıktan sonra ses kayıt cihazını çaldı. Girdikleri bir evden televizyon çalan R.A., A.T. ve R.Y.’nin kaçtıkları sırada bir şüphelinin bahçe duvarından yere düştüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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