Hipnoz yöntemiyle vurgun! Ev ve arsalarını tek tek sattılar: 2 ay boyunca her gün aradılar

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı, Kastamonulu bir çift oldu. Üstelik bir gün sürmedi kabus. Hipnoz yönetimiyle aileyi sağlıklı düşünemez hale getiren çete, çiftin 15 milyon değerindeki ev ve arsalarını birkaç hafta arayla sattırdı. Çift, oturdukları evi de satmak üzereydi.

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