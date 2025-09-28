Hindistan’da miting alanında izdiham! Onlarca ölü

Hindistan'da ünlü oyuncu ve TVK Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay'ın düzenlediği mitingde izdiham yaşandı. İlk belirlemelere göre az 39 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN