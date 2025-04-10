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Hijyen kurallarına uymayan fenomen dönercinin standı karnavaldan kaldırıldı!

Hijyen kurallarına uymayan fenomen dönercinin standı karnavaldan kaldırıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 00:50
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir. Bakanlık olarak, tüketicimize güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğümüz denetim faaliyetlerimiz kararlı şekilde ve aralıksız devam ediyor. Tüm illerimizde, risk esasına dayalı ve izlenebilirlik odaklı denetimlerimiz sürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanıyor. Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim. Güvenilir gıda için, dün olduğu gibi yarın da sahada olacağız. Yoğun şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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