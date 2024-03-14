Her yerde aranıyordu Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede cesedin bir aydır kayıp olan Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu belirlendi.