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Her gün poğaça yiyenler dikkat! 2 ayda 2,5 kilo yağ oluşturuyor

A Haber
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Giriş: 11.09.2021 13:37
Simit, poğaça gibi yiyeceklerin her sabah tüketildiğinde büyük bir tehlikeye yol açtığı deneysel olarak kanıtlandı. Poğaçada sadece karbonhidrat değil aynı zamanda şeker oranı da  yüksek.1 poğaça 4 dilim ekmeğe tekabül ediyor. Uzmanlar bu yüzden tam buğday ya da çavdar ekmek öneriyor. Peki sabah tüketilen hamur işlerinin ne gibi zararları? A Haber ekipleri işin uzmanına sordu. İşte tüm merak edilen cevaplar….
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