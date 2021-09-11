Her gün poğaça yiyenler dikkat! 2 ayda 2,5 kilo yağ oluşturuyor

Simit, poğaça gibi yiyeceklerin her sabah tüketildiğinde büyük bir tehlikeye yol açtığı deneysel olarak kanıtlandı. Poğaçada sadece karbonhidrat değil aynı zamanda şeker oranı da yüksek.1 poğaça 4 dilim ekmeğe tekabül ediyor. Uzmanlar bu yüzden tam buğday ya da çavdar ekmek öneriyor. Peki sabah tüketilen hamur işlerinin ne gibi zararları? A Haber ekipleri işin uzmanına sordu. İşte tüm merak edilen cevaplar….

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