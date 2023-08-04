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Her çizgi film masum değil! Çocukları tehlikeye sürüklüyor

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 15:49
Çizgi filmler çocukların olmazsa olmazı. Renkli dünya çocukları ekran başına bağlasa da her çizgi film göründüğü kadar masum değil. Uzmanlar ise ailelere uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...
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