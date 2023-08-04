Her çizgi film masum değil! Çocukları tehlikeye sürüklüyor

Çizgi filmler çocukların olmazsa olmazı. Renkli dünya çocukları ekran başına bağlasa da her çizgi film göründüğü kadar masum değil. Uzmanlar ise ailelere uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

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